بنغازي.. نشاط اقتصادي لا يتوقف

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن مغادرة ناقلة الغاز “تازربو” ليلة الجمعة منصة الرصيف النفطي بنغازي بعد أن أنهت ضخ وتفريغ 3500 متر مكعب من الغاز تقريبا بما يعادل 1700 طن متري من الغاز المسال.

من جهتها أعلنت إدارة ميناء بنغازي السبت عن دخول سفينة السيارات “غراند” وعلى متنها أكثر من 912 سيارة.

وسبقت السفينة غراند، السفينة “امينا” التابعة للوكيل الملاحي شواطئ بنغازي ورست على الرصيف رقم أربعة وتتجهز لشحن خردة، كما دخلت للميناء السفينة أوسنان التابعة للوكيل الملاحي المسار التي رست على الرصيف رقم سبعة.

واستقبل الرصيف رقم ثمانية السفينة التجارية أويا ستار التابعة للوكيل الملاحي شركة النيل استعدادا لتفريغ 17 ألف طن من الأرز.

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