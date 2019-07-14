اخبار ليبيا الان

بنغازي.. نشاط اقتصادي لا يتوقف

تم النشر منذُ 3 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن مغادرة ناقلة الغاز “تازربو” ليلة الجمعة منصة الرصيف النفطي بنغازي بعد أن أنهت ضخ وتفريغ 3500 متر مكعب من الغاز تقريبا بما يعادل 1700 طن متري من الغاز المسال.

من جهتها أعلنت إدارة ميناء بنغازي السبت عن دخول سفينة السيارات “غراند” وعلى متنها أكثر من 912 سيارة.

وسبقت السفينة غراند، السفينة “امينا” التابعة للوكيل الملاحي شواطئ بنغازي ورست على الرصيف رقم أربعة وتتجهز لشحن خردة، كما دخلت للميناء السفينة أوسنان التابعة للوكيل الملاحي المسار التي رست على الرصيف رقم سبعة.

واستقبل الرصيف رقم ثمانية السفينة التجارية أويا ستار التابعة للوكيل الملاحي شركة النيل استعدادا لتفريغ 17 ألف طن من الأرز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك