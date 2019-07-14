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“الرئاسي” يبحث خطوات هيكلة وزارة الحكم المحلي

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

تابع عضو المجلس الرئاسي الدكتور” محمد عماري زايد”، خلال لقائه وزير الحكم المحلي الدكتور” ميلاد الطاهر”، الخطوات المتخذة لتطوير هيكلية الوزارة وخطة عملها خلال المدة القادمة، وكيفية التنسيق بين الحكومة والوزارة فيما يتعلق بالتواصل الدولي لدعم تفعيل الإدارة المحلية وترسيخها.

وتم الاتفاق خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء الاتفاق على عقد اجتماعات مكثفة لتذليل الصعوبات أمام عمل الوزارة وما يعترض برامجها من عراقيل ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها للبلديات والمواطنين.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • ابحث ياحمارى عن مكان تهرب اليه والا ستصبح هيكل عظمى انظر الى السماء ستجد نسور الجو فخر الجيش الوطنى الليبى ولا مكان لطائرات الاطفال التركية انظر على محاور القتال تجد اسود فى انتظار الاشارة ليسحقوا الخوان المفلسين من امثالك انتى الدرس ياغبى

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