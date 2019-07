تابع عضو المجلس الرئاسي الدكتور” محمد عماري زايد”، خلال لقائه وزير الحكم المحلي الدكتور” ميلاد الطاهر”، الخطوات المتخذة لتطوير هيكلية الوزارة وخطة عملها خلال المدة القادمة، وكيفية التنسيق بين الحكومة والوزارة فيما يتعلق بالتواصل الدولي لدعم تفعيل الإدارة المحلية وترسيخها.

وتم الاتفاق خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء الاتفاق على عقد اجتماعات مكثفة لتذليل الصعوبات أمام عمل الوزارة وما يعترض برامجها من عراقيل ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها للبلديات والمواطنين.

The post “الرئاسي” يبحث خطوات هيكلة وزارة الحكم المحلي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية