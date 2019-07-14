ندوة ببنغازي لمناقشة تطوير دور الأمهات والنساء النازحات

قالت رئيسة اللجنة العليا لتنسيقية تمكين المرأة الليبية، عائشة البرغثي، إن للتنسيقية عددا من المقترحات لتطوير دور الأمهات والنساء النازحات، وآلية تطبيق البنود القانونية لحقوق الإنسان، إضافة إلى الجانب الاقتصادي لأنشطة المرأة، من خلال المشاريع الصغرى وخلق بدائل اقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره عدد من النساء، وممثلون عن المجتمع المدني، والهلال الأحمر، والمنظمات غير الحكومية، وأعضاء هيئة التدريس بجامعات بنغازي، وأقيم بقاعة مركز وهبي البوري الثقافي، حيث ناقش الحاضرون تعزيز الربط الشبكي، وتبادل المعارف والخبرات بشأن القضايا الرئيسية المتصلة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

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