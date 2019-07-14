الوفاق تعلن قطع طريق الإمداد على قوات الجيش في بني وليد.. والمحجوب يرد

قال المتحدث باسم مكتب الإعلام الحربي التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية عبدالمالك المدني إن قوة حماية مدينة بني وليد التابعة للحكومة سيطرت على ثلاثة شاحنات محملة بالوقود كانت في طريقها لإمداد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضح المدني أن قوة حماية بني وليد أمهلت قوات الوطني الليبي 24 ساعة للخروج من مستشفى المدينة التي تقع على طريق الإمداد.

من جانبه، نفى خالد المحجوب المتحدث باسم غرفة عمليات الجيش الوطني الذي يقوده حفتر، أن تكون قوات حكومة الوفاق قد تمكنت من قطع الطريق.

وتأتي هذه التطورات بعد أربعة أيام من بيان آمر غرفة العمليات المشتركة في غرب ليبيا التابع لحكومة الوفاق والذي أمر فيه بإيقاف الطيران في مطار بني وليد بشكل كامل، وطالب المدنيين بإخلاء المطار في حال خرق هذا الحظر.

وكانت هيئة المواصلات في الحكومة المؤقتة الموازية والتي تدير شرق ليبيا قد أدانت الثلاثاء تهديدات قصف مطار بني وليد من قبل أسامة جويلي آمر المنطقة الغربية التابع لحكومة الوفاق.

وقالت الهيئة في بيانها إن المطار تابع للحكومة المؤقتة وهو مطار مدني ينفذ الرحلات الداخلية ويستخدم في الحالات الإنسانية الطارئة.

واعتبرت الهيئة أن التهديد يعتبر من جرائم الحرب وحملت حكومة الوفاق وبعثة الأمم المتحدة المسؤولية عن سلامة المرافق المدنية وسلامة المواطنين في المدينة ومطارها.

وتقع مدينة بني وليد جنوب شرق العاصمة الليبية طرابلس، وتعتبر المدينة إحدى النقاط ومفترقات الطرق الرئيسية الرابطة بين شرق وغرب وجنوب غرب ليبيا.