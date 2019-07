لجنة” الشؤون العربية” بالبرلمان المصري: هدفنا تحقيق الاستقرار في ليبيا

أكدت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، أن ليبيا تأتي على رأس اهتمامات الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”، وكذلك في مقدمة أولويات الدولة المصرية ومؤسساتها حتى تعود إلى الصف العربي موحدة بكل مؤسساتها وذلك بانتصارها على قوى الإرهاب الغاشم، وإنهاء الصراع والنزاع القائم وحقن الدماء بين الأطراف المتنازعة ولم الشمل، وهو الأمر الذي يعد من أهم الشواغل المصرية التي تستهدف الحفاظ على بلادنا العربية ودعمها في مواجهة الأخطار التي تحدق بها باعتبار أن الدائرة العربية هي الدائرة الأولى في اهتمامات السياسة الخارجية المصرية.

جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن اللجنة برئاسة النائب المصري أحمد رسلان، تعقيبا على استقبال مجلس النواب المصري، وفدا يضم أكثر من 75 عضوا من أعضاء مجلس النواب الليبي الذين يمثلون كافة التيارات السياسية داخل ليبيا، حيث يمثلون جغرافيا الشرق والجنوب والغرب الليبي.

ووفقا لبيان اللجنة، يأتي اللقاء على هامش اجتماع برعاية اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبي، وذلك في إطار الجهود المصرية الهادفة لتوحيد رؤى النواب الليبيين باتجاه حل سياسي للخروج من الأزمة الحالية، ومحاولة الوصول لنقطة التقاء لرأب الصدع ولم الشمل بين أبناء الوطن والعرق والدين والمذهب الواحد، وتحقيق الاستقرار في ليبيا ودعم مؤسساتها وعلى رأسها البرلمان والجيش الوطني الليبي، باعتبار أن أمن ليبيا يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وقالت اللجنة في بيانها: إن الدولة الليبية ترتبط بقواسم مشتركة عديدة مع الدولة المصرية مثل الروابط الاجتماعية والتاريخية والعرقية التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، ولذا جاء الاهتمام البالغ بما يحدث على الساحة الليبية سواء على مستوى القيادة السياسية المصرية، أم من جانب البرلمان، وكذلك على كافة المستويات الأخرى الرسمية وغير الرسمية.

