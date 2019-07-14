“الكهرباء” مُتفائلة بـ”أوباري”.. وتدعو للتوفير

قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة، إن جهودا تبذل لعودة الشركات الأجنبية لاستكمال مشاريع تفوق قدرتها الإنتاجية 5000 ميغاوات.

وأضاف حمزة، خلال مؤتمر صحفي عقده مع عدد من المسؤولين بالشركة، اليوم الأحد، أن إنتاج الطاقة يصل حاليا إلى 5000 ميغاوات، في حين أن المطلوب 7000 ميغاوات، مؤكدا أن أغلب المحطات المتعاقد عليها في الفترة الماضية متوقفة بسبب الظروف الأمنية في البلاد.

وبشأن مشكلة طرح الأحمال، أوضح حمزة أنها ليست جديدة، وهي متجددة خاصة خلال فترات الذروة في فصلي الصيف والشتاء، بينما أكد المسؤولون أنها تأتي للمحافظة على الشبكة العامة.

وحول تشغيل الوحدة الرابعة في محطة اوباري، أشار حمزة إلى أنها ستدخل الخدمة بكامل قدرتها في سبتمبر القادم، وستسهم في معالجة العجز في الشبكة العامة.

من جهتهم دعا مسؤولو الشركة العامة للكهرباء البلديات للتعاون معها للحد من الاستهلاك خاصة للجهات العامة، والمشاريع الخاصة للمواطنين خلال هذه الفترة.

وسلط المسؤولون الضوء على عدد من المشاريع التي ستحافظ على وصول الخدمة للمواطن في حالة توفر الظروف المناسبة وعودة الشركات المنفذة، ومنها محطة غرب طرابلس 1400 ميغاوات، محطة غرب طرابلس الغازية 650 ميغاوات، وتطوير محطة مصراتة 600 ميغاوات، محطة سرت البخارية 1400 ميغاوات، بالإضافة إلى مشروع شرق طبرق 740 ميغاوات، ومشروع تحويل الزاوية 250 ميغاوات، وهي مشاريع تنتظر المقاول المنفذ، مشيرين إلى قرب عودة شركتين لتنفيذ مشروع 1300 ميغاوات.

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