الدغاري: هناك مخططات لإبعاد الليبيين عن إخوتهم العرب

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب خليفة الدغاري أن اجتماع النواب الليبيين في القاهرة جاء نتيجة للسعي الحثيث للحفاظ على ليبيا وإعادتها لتكون أمة واحدة موحدة وتكون سندا لكل الدول العربية.

الدغاري رأى وفقاً لما أورده موقع “العين الإخبارية” اليوم الأحد أن دعوة مصر لعقد اجتماعات اليوم الأحد كانت في صالح مجلس النواب الليبي الذي عانى حملات العداء من دول خارجية رغم كونه الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا.

وشدد الدغاري على أن الدور المصري عبر التاريخ معروف ومشهود في دعم الليبيين بسبب تمديد بداية من الجيش السنوسي الليبي الذي تم إنشاؤه في مصر في فترة الجهاد ضد الاستعمار والدور الذي استمر إلى الآن لدعم ليبيا للخروج من الأزمة وإعادة الاستقرار مرة أخرى.

وأشار عضو مجلس النواب الذي عمل مقررا للجنة التواصل مع الجامعة العربية عند تأسيس مجلس النواب إلى أن هناك غيابا لدور حقيقي لجامعة الدول كما أن هناك مخططات لإبعاد الليبيين عن إخوتهم العرب.

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