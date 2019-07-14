الشاطر: إجتماع نواب ليبيا خارج الحدود يعتبر باطل

ليبيا – إنتقد عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر الإجتماع التشاوري المنعقد في القاهرة، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس النواب المنتخبين من الشعب لم يسعهم الوطن للإجتماع فيه حسب قوله.

الشاطر قال في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”:” لأول مرة في التاريخ اسمع باجتماع محلس لنواب الشعب خارج حدود بلاده ليبحث عن حلول للمشاكل الداخلية التي تعصف بوطنهم، هل الأمر ضعف إرادة أم بحاجة لمن يملي عليهم الحلول؟ واسفاه على وطن هكذا مستوى نوابه”.

ولفت إلى أنه أي مستشار دستوري في مصر يدرك بأن إجتماع نواب من ليبيا خارج حدودها يعتبر باطل، مبدياً إستغرابه من عدم وجود مستشار قانوني بالبرلمان يتحدث عن عم أحقية المجلس بالاجتماع خارج الحدود الليبية حيث يعتبر تفريط في السيادة الوطنية حسب زعمه.

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