أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم القيادة العامة للجيش، أن “خلايا إرهابية نائمة بدأت تنشط خلال الفترة الماضية”.

وأضاف المسماري، في تصريحات صحفية له، أن ” الجيش يرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العمليات الإرهابية في ليبيا”.

وأكمل المسماري، أن “هزيمة الإرهابيين عسكريا لا تعني خلو المدن من بقايا التنظيمات الإرهابية”.

