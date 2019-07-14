لن تُصدّق شكل “الطبقة السياسية” الليبية بعد 20 عاماً

218TV|خاص

لا تبدي الطبقة السياسية الليبية الحاكمة منذ ثورة السابع عشر من فبراير أي “بوادر أو مؤشرات” لخطوة من عيار التنحي سياسيا، وتسليم “الميزانية المنهوبة” ب”شهادة أممية” إلى جيل جديد من السياسيين الليبيين، وهو ما دفع ليبيين بمجرد الإعلان عن طرح التطبيق الجدلي والشهير “فيس آب” إلى محاولة استدعاء صور مسؤولين حاليين وسابقين في مسعى لتخيّل ملامحهم وشخصياتهم بعد عشرين عاما، مع افتراض يشبه اليقين ليبياً أن الطبقة السياسية الحالية من المرجح جدا، وب”تواطؤ دولي” أن تستمر إلى ما بعد العقدين المقبلين.

وسمح التطبيق الذي حظي بشهرة عالمية عريضة بعد طرحه بساعات قليلة، ب”شهوة بشرية عارمة” لتخيّل ملامحهم بعد نحو عشرين عاما وهو العمر الافتراضي الذي يتخيله التطبيق ك”فارق زمني” عن العمر في الصورة المعدلة، فيما مال ليبيون أسوة بشعوب كثيرة حول العالم لمحاولة محاكاة ملامح زعمائهم السياسيين بعد عشرين عاما، فيما يسمح التطبيق أيضا معرفة الملامح التي كان عليها المستخدم قبل عشرين عاما في مرحلتي المراهقة، والشباب المتقدم، إذ سعى ليبيون لمعرفة الملامح التي كان عليها زعماء سياسيين سابقين وحاليين في مرحلة المراهقة، أو سنوات شبابهم الأولى.

ويُخْشى ليبياً من أن تستمر الطبقة السياسية في التحكم بمصيرهم خلال العشرين عاما المقبلة، وهم يرصدون عجزا إضافيا في ملامحهم، وكأن العجز الذي أبدته الطبقة السياسية في الأداء لم يكن كافيا طيلة السنوات الثماني الماضية لمعرفة “الشيخوخة السياسية” التي أبداها مسؤولون لم يتقنوا شيئا اتقانهم “نهب المال العام”، والقيام بسلسلة طويلة من “السياحة السياسية” على شكل قمم ومؤتمرات وحوارات لم يكن للأرض الليبية منها أي نصيب.

وفي هذا التقرير نترككم مع طائفة من الصور المعدلة على تطبيق “فيس آب” لمجموعة من الشخصيات السياسية الليبية في مرحلتين عمريتين مختلفتين تفصلهما عن بعضهما البعض نحو 40 عاما.

عاما.

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