البرلمان المصري: لن نسمح بالعبث بأمن ليبيا من قبل أي دولة بالمنطقة

ليبيا – قال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال إن مصر لن تسمح بالعبث بأمن ليبيا من أي دولة في المنطقة خاصة التي تراوضها أحلام عليها أن تفيق منها.

عبد العال أكد في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد وفقاً لموقع “البوابة نيوز” المصري وذلك تعقيبا على استقبال البرلمان أمس السبت وفد من أعضاء مجلس النواب الليبي على هامش الاجتماع الذي ترعاه اللجنة الوطنية المعنية بليبيا في إطار الجهود المصرية لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبي أن الشعب المصري دواما بقرب طبيعي وقطري مع الشعب الليبي بحكم الكثير من الاعتبارات والروابط المشتركة.

ووجه رئيس مجلس النواب المصري كلمة للشعب الليبي :”أن مصلحة ليبيا هي مصلحة مصر وأمن ليبيا هو هو أمن مصر.. ومصر لن تتأخر أبدا عن دعمكم في كل ما هو مطلوب لحفظ الأمن والنظام العام بدولة ليبيا”.

عبدالعال أشار إلى أن مجلس النواب المصري يضع تحت تصرف مجلس النواب الليبي جميع إمكانيات وخبراته في سبيل تطوير العمل فيه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية