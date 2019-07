باشاغا: التعامل بحزم مع كل من يعتدي على مرفق كهرباء أو محطة وقود

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا ، أنه ” سيتم التعامل بحزم مع كل من يعتدي على أي مرافق تابعة لشركة الكهرباء أو محطات الوقود”.

وطالب باشاغا مديري مديريات الأمن و مدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدير إدارة الشرطة الكهربائية بضرورة التعامل بحزم مع أي اعتداء مسلح على أي مرافق تابعة لشركة الكهرباء أو محطات الوقود.

وأكمل باشاغا، أنه ” يتيح لقوات الأمن إمكانية التعامل وفق قواعد الاشتباك والرد بإطلاق النار على مثل هذه الاعتداءات حفاظا على حياة الناس وأرزاقهم”.

