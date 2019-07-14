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باشاغا: التعامل بحزم مع كل من يعتدي على مرفق كهرباء أو محطة وقود

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا ، أنه ” سيتم التعامل بحزم مع كل من يعتدي على أي مرافق تابعة لشركة الكهرباء أو محطات الوقود”.

وطالب باشاغا مديري مديريات الأمن و مدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدير إدارة الشرطة الكهربائية بضرورة التعامل بحزم مع أي اعتداء مسلح على أي مرافق تابعة لشركة الكهرباء أو محطات الوقود.

وأكمل باشاغا، أنه ” يتيح لقوات الأمن إمكانية التعامل وفق قواعد الاشتباك والرد بإطلاق النار على مثل هذه الاعتداءات حفاظا على حياة الناس وأرزاقهم”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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