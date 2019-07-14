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عاصفة رملية تضرب عدة مدن الاثنين

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجلت مدينة أوباري، الأحد، أعلى درجة حرارة في ليبيا بلغت 45 درجة مئوية، وفق ما نقلت صفحة “طقس ليبيا” عن محطات الرصد الجوي.

وأشارت الصفحة إلى أن مدينة المرج سجلت أقل حراراة، 30 درجة مئوية، بينما كانت الحرارة عالية خاصة بالدواخل وسجلت من 40 إلى 41 درجة ببني وليد والجبل حتى 45 درجة في سهل الجفارة، في حين بلغت في غدامس 43 درجة.

وتوقعت الصفحة حدوث عاصفة رملية “جدارية” مساء الاثنين، على أن تتأثر بها مدن سرت وتاورغاء وبني وليد ووادي زمزم ونسمة ومزدة.

وستحدث العاصفة المتوقعة بسبب عملية الرفع القوي لحظة دخول الرياح الشمالية المعتدلة الحرارة على الرياح الغربية الساخنة جدا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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