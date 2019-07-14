صحة الوفاق تدعم مستشفيات طرابلس بـ”التجهيزات”

قال وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد عيسي، إن الوزارة دعمت المستشفيات الرئيسية في طرابلس من حيث التجهيز وتوفير المشغلات والأجهزة للتخفيف من معاناة الناس، مؤكدا أن الوزارة ستراقب كل ما تم تقديمه للمستشفيات لضمان وصول الخدمة لمستحقيها.

وأكد عيسى في تصريحات خاصة لـ”218″، الأحد، أن هناك دعما مرتقبا لإدارات الخدمات الصحية بالمناطق خلال الفترة المقبلة، ودعم برنامج الرعاية الصحية الأولية كونه الأساس.

وأشار إلى أن مستشفي تاجوراء تعافى بعد إيقاف عمليات القلب لسنوات، موضحا أنه تم تحفيز الأطباء لتقديم الخدمات من خلال توفير الإمكانيات اللازمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية