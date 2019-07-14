البيضاء.. مساعٍ لدمج الصم والبكم في المجتمع

انطلقت في مدينة البيضاء فعاليات الملتقى الأول لفئة الصم والبكم وضعاف السمع، تحت إشراف وبمشاركة الهلال الأحمر والكشاف ومركز إشراقة الأمل للصم والبكم وضعاف السمع.

ويستهدف الملتقى شباب المرحلتين الإعدادية والثانوية الذين يتلقون دورة في الإسعافات الأولية وتلامذة المرحلة الابتدائية الذين يقضون أوقاتاً في منافسات رياضية وألعاب ترفيهية وجلسات توعوية مختلفة في قالبٍ مسلٍ.

ويعتمد المنتدى على دمج هذه الفئة من الأطفال والصبية والشباب في المجتمع عن طريق الدعم المعنوي والألعاب الترفيهة والذهنية المختلفة والوقوف على المعوقات التي تواجههم وتثقيفهم بتجاوزها وتعريفهم بحقوقهم.

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