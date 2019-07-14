عقوب يتوعد مخالفي التعليمات بـ”الإيقاف”

توعد وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، بوقف عمل كل من يخالف كافة القرارات الإدارية والتنظيمية والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.

ودعا عقوب في تعميم وجهه إلى مديري المستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة، لتنفيذ القرارات الإدارية والتنظيمية والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.

وشدد عقوب على كافة المستشفيات العامة والتعليمية والقروية وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات، ضرورة وضع التوجيه موضع التنفيذ، مؤكدت أنه سيتم إيقاف كل من يمتنع عن تنفيذ القرارات عن العمل وإحالته للتحقيق، بهدف المصلحة العامة وضمان سير العمل بالمرافق الصحية على الوجه الصحيح.

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