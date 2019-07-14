مظاهرات في بنغازي دعما للجيش وضد الدعم التركي القطري للمليشيات

خرجت اليوم مظاهرات في مدينة بنغازي منددة بالتدخل التركي والقطري في ليبيا، ودعمهما المتواصل بالأسلحة والذخائر للمليشيات والجماعات الإرهابية التي تسعى لاستمرار الفوضى وزعزعة استقرار البلاد.

كما عبر المتظاهرون الذين خرجوا بساحة الشهيد عبد السلام المسماري عن تأييدهم ودعمهم للقوات المسلحة، التي تخوض حربا متواصلة لتحرير البلاد من هذه العصابات المسلحة.

كما تأتي هذه المظاهرات للتعبير عن التنديد بالأعمال الإرهابية التي ترتكبها هذه الجماعات، والتي كان آخرها التفجير الذي استهدف مشيعين مدنيين وعسكريين بمقبرة الهواري، وأودى بحياة أربعة أشخاص، وإصابة آخرين.

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