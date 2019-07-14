مناوشات بين مجموعات مسلحة في طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

نقلت عدة صفحات في وسائل التواصل الاجتماعي حدوث مناوشات بالأسلحة الخفيفة بين عناصر يتبعون كتيبة النواصي وعناصر من مركز شرطة المدينة.

وتداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي نبأ إغلاق الطريق المؤدي إلى فندق كورونثيا من جهة برج بوليلى وتواصل حالة الاحتقان في محيط المكان كما تحدثوا عن مقتل شخص من المدينة القديمة.

وأرجع البعض سبب المشاجرة إلى منع مجموعة من النواصي لمواطنين أرادوا الخروج في مظاهرة، منددة بالوضع المعيشي وازدياد معدل انقطاع التيار الكهربائي.

ونشير إلى أن هذه المعلومات هي أولية في انتظار وضوح الصورة خلال الساعات القادمة.

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