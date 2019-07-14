بالفيديو.. رئيس مجلس النواب المصري: مصر لن تسمح بالعبث بأمن ليبيا من أي دولة كانت

القاهرة-العنوان

أكد رئيس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأحد، إن بلاده لن تسمح بالعبث في أمن ليبيا، مشيرًا إلى أن أمنها هو أمن مصر.

وقال عبدالعال، في كلمته بالجلسة العامة، “إن مصر لن تسمح بالعبث في أمن ليبيا من أي دولة في المنطقة أيًا كانت، وأي أحلام تراود بعض الدول من هنا أو هناك يتعين عليها أن تفيق منها لأن مصر لن تسمح بالعبث في أمن ليبيا الشقيقة”.

وأضاف عبدالعال، “نقول للشعب الليبي إن مصلحة ليبيا هي مصلحة مصر، وإن أمن ليبيا هو أمن مصر، ومصر لن تتأخر أبدًا عن دعمكم في كل ما هو مطلوب لحفظ الأمن والنظام العام في دولة ليبيا الشقيقة”.

وأشار إلى أن مجلس النواب المصري يضع تحت تصرف مجلس النواب الليبي (ودون أي تحفظ) جميع إمكانياته وخبراته في سبيل تطوير العمل فيه.

ووجه عبدالعال كلمة شكر قال فيها: “أريد بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء لجان الشؤون العربية، والشؤون الأفريقية، والعلاقات الخارجية، على حسن استقبالهم للإخوة الأشقاء من دولة ليبيا، وأقول للإخوة الأشقاء في ليبيا “أنتم في بلدكم، ونتمنى لكم كل التوفيق لصالح الشعب الليبي”.

رئيس مجلس النواب المصري: مصر لن تسمح بالعبث بأمن ليبيا من أي دولة كانت

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Posted by ‎صحيفة العنوان الليبية‎ on Sunday, July 14, 2019

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