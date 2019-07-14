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أردوغان: نتابع عن كثب التطورات في دول المنطقة وعلى رأسها ليبيا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أكد الرئيس التركي رجب أردوغان، ، أن تركيا “تتابع عن كثب جميع التطورات في دول المنطقة وعلى رأسها ليبيا والجزائر وتونس”.

وأكمل أردوغان، في تصريح أدلى به خلال اجتماع عقده اليوم الأحد مع رؤساء تحرير عدد من وسائل الإعلام في إسطنبول، أن بلاده تتابع أيضا جميع الأحداث في جنوب آسيا في أفغانستان وباكستان والهند، كما تتابع عن كثب قضية العقوبات الأمريكية على إيران، وكل ما يحدث في البلقان وشرق أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى”.

وأضاف أردوغان، أن  جميع التطورات في تلك المناطق “يصل تأثيرها إلى تركيا”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليقات

  • تابع براحتك المهم استعد لا ستقبال الفارين من الخوان بعد دخول وسط العاصمة والقبض على عملاء تركيا وقطر ونحن نتابع قرار ترامب القادم بفرض عقوبات قاسية على تركيا اتمنى ان يكون من بينها تجميد ارصدة اردوغان واسرته الفاسدة

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  • بشرة خير كل من تابعتهم ودعمتهم من الخوان فى خبر كان فى سوريا فى السودان فى مصر فى كل ووصل نحسهم اليك فى اسطنبول تابع يا مهبول مع تلميذك الصادق الغريانى غبى منه فيه

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