أردوغان: نتابع عن كثب التطورات في دول المنطقة وعلى رأسها ليبيا

أكد الرئيس التركي رجب أردوغان، ، أن تركيا “تتابع عن كثب جميع التطورات في دول المنطقة وعلى رأسها ليبيا والجزائر وتونس”.

وأكمل أردوغان، في تصريح أدلى به خلال اجتماع عقده اليوم الأحد مع رؤساء تحرير عدد من وسائل الإعلام في إسطنبول، أن بلاده تتابع أيضا جميع الأحداث في جنوب آسيا في أفغانستان وباكستان والهند، كما تتابع عن كثب قضية العقوبات الأمريكية على إيران، وكل ما يحدث في البلقان وشرق أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى”.

وأضاف أردوغان، أن جميع التطورات في تلك المناطق “يصل تأثيرها إلى تركيا”.

