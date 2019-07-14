باشاغا يطلب إطلاق النار على “العابثين بالكهرباء”

أصدر وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الأحد، تعليماته بالتعامل بحزم مع كل من يعتدي على المرافق التابعة للشركة العامة للكهرباء أو محطات الوقود

ووفق ما نشرت “داخلية الوفاق” بصفحتها الرسمية في “فيسبوك”، فإن باشاغا وجه هذه التعليمات إلى مديري مديريات الأمن ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدير إدارة الشرطة الكهربائية.

وأتاحت تعليمات باشاغا للأجهزة الأمنية المذكورة إمكانية التعامل وفق قواعد الاشتباك والرد بإطلاق النار على مثل هذه الاعتداءات، “حفاظا على حياة الناس وأرزاقهم”.

وتعاني الشركة من الاعتداءات المتكررة على موظفيها وإلحاق الأذى والضرر بالشبكة الكهربائية بشكل متواصل.

وطالبت الشركة مؤخرت بالتدخل العاجل من قبل كافة الجهات الاعتبارية واتخاذ موقف للحد من ظاهرة الاعتداءات على محطات الكهرباء التي انتشرت في الآونة الأخيرة.

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