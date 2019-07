أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أن ” اجتماع أعضاء من المجلس مع أعضاء البرلمان المصري خطوة مهمة نحو إعادة الثقة في البرلمان الليبي المنتخب”.

وأكمل بليحق، أن مبادرة القاهرة جاءت في التوقيت الصحيح، حيث تستهدف تحقيق استقرار ليبيا وشعبها.”

وأضاف بلحيق، أن مصر تقف بجانب ليبيا التي يسعى البعض إلى تقسيمها وتمزيقها من أجل مصالح شخصية.

