وفد من النواب يشارك في مؤتمر ” مستقبل ليبيا” بالقاهرة

شارك أعضاء مجلس النواب اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة في أعمال مؤتمر مستقبل ليبيا ” فرص وتحديات بناء الدولة الوطنية ” الذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

و تناول المؤتمر عدد من المحاور حول مستقبل ليبيا والأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد من النواحي السياسية و الأمنية والاقتصادية وسبل تحقيق الدولة الوطنية بالإضافة إلى محور الأدوار الإقليمية والدولية وتأثيرها في الوضع الليبي.

وتضمن المؤتمر عدد من الأبحاث والدراسات والمعلومات والإحصائيات في هذا الصدد بمشاركة عدد من الخبراء في السياسة والأمن والاقتصاد.

وشارك أعضاء مجلس النواب في إثراء المؤتمر مع خبراء المركز الوطني المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية حول الأوضاع في ليبيا ومستقبل بناء الدولة الوطنية.

