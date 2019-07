أكد عضو مجلس النواب محمد العباني، أن ” الاجتماع يستهدف توحيد القوى وطرح ورقة أو مبادرة تقوم على الخروج من حالة الانسداد السياسي”.

وأكمل العباني، أن ” الدعوة المصرية توجهت إلى جميع النواب بمن فيهم المنشقون، بهدف توحيد رؤيتهم في مواجهة الإرهاب والتطرف”.

