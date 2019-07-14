الصغير: النواب يبحثون في القاهرة تشكيل حكومة وحدة وطنية

أكد عضو مجلس النواب الهادي الصغير، أن النواب المجتمعين في القاهرة يبحثون تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال الصغير لبوابة افريقيا الاخبارية إن النواب عندما يعودون لليبيا سيتشاورون مع زملائهم في هذا الأمر.

وحول مصير المجلس الرئاسي إذا تم تشكيل حكومة وحدة وطنية اكد الصغير ان تشكيل الحكومة يعني انتهاء وجود المجلس الرئاسي.

وأشار الصغير إلى أن النواب توافقوا على عقد جلسة في الجنوب، مرجحا أن يتم عقدها في غات، قبل موعد إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، المقررة في 29يوليو الجاري.

وبين الصغير أن اجواء الاجتماعات اتسمت بالايجابية خاصة وأن النواب المشاركون فيها يمثلون مختلف المدن بما فيهم 6نواب شاركوا في الجلسات التي عقدت في مدينة طرابلس.

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