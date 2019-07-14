المعداني يبحث تدريب شباب سرت على البحث عن الألغام والتخلص منها

أكد عميد بلدية سرت مختار المعداني، أن البلدية تسعى لتدريب شبابها على البحث عن الألغام والتخلص منها ومن المخلفات المتعلقة بالحروب، وذلك للاعتماد عليهم بدلًا عن الشركات الأجنبية.

وشدد خلال لقاء مع مدير العمليات بالمنظمة الدنماركية لإزالة الألغام والمخلفات «DCA» والفريق المرافق له، على ضرورة وضع خطة عمل للقيام بحملات مسح للمتنزهات والحدائق وغيرها وجعلها خالية من أي جسم غريب نظرًا لتردد العائلات علية، خاصة في فصل الصيف للنزهة.

وقال مسؤول ملف الإعلام ببلدية سرت إن اللقاء تمحور حول عودة فريق المنظمة المكلفة إزالة الألغام والمخلفات للعمل بسرت مجددًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

