ورشة عمل بـ«داخلية الوفاق» حول تطوير دليل تسجيل المهاجرين بمراكز الإيواء

أُقيمت صباح اليوم الأحد، ورشة عمل حول تطوير دليل إجراءات تسجيل المهاجرين غير الشرعيين بنقاط الإنزال ومراكز الإيواء، بمقر إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، وبإشراف المنظمة الدولية للهجرة IOM، ومكتب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة وجهاز الهجرة غير الشرعية، وجهاز خفر السواحل.

وخلال الورشة تمت مناقشة آلية تسجيل المهاجرين غير الشرعيين داخل نقاط الإنزال ومراكز الإيواء، ومعالجة الصعوبات والعراقيل التي تواجه عملية التسجيل، والتعاون بين الأجهزة والمنظمات الدولية في عملية حصر المهاجرين، بحسب بيان للوزارة اليوم.

كما ناقشت الورشة تطوير النظام الإلكتروني وربط جهاز الهجرة غير الشرعية وجهاز خفر السواحل، لسرعة الوصول لبيانات المهاجرين وتسجيلهم.

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