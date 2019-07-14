مزارعو سرت يطالبون بحل عاجل لأزمة نقص المياه في المنطقة

طالب أصحاب المزارع في منطقة سرت كلًّا من جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي وجهاز استثمار مياه النهر الصناعي، بضرورة التدخل وإيجاد حل سريع وعاجل لأزمة نقص المياه في المنطقة.

وجاءت المطالبة في خام اجتماع عقده اليوم الأحد، عدد من المواطنين من سكان مناطق أبوزاهية غرب سرت، والأربعين وسلطان شرق المدينة؛ لمناقشة عدد من المشاكل التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها أزمة نقص المياه وانقطاعها عن المنازل ومزارع المنطقة لأكثر من خمسة أشهر، وارتفاع أسعار سيارات نقل المياه إلى 200 دينار.

وقال مصدر مشارك في الاجتماع لـ«بوابة الوسط» إن الحاضرين اتفقوا على مطالبة كل من جهاز تنفيذ مشروع النهر الصناعي وجهاز استثمار مياه النهر الصناعي بضرورة «التدخل والوقوف معهم لإيجاد حل سريع للأزمة وضرورة التنسيق لتضمين المنطقة في توزيع مخصصات المياه كغيرها من المناطق داخل مدينة سرت»، مهددين بإجراءات تصعيدية إذا لم تتم معالجة الأزمة.

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