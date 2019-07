نائب رئيس البرلمان العربي: لن نسمح بتقسيم ليبيا مهما كانت التحديات

أكد نائب رئيس البرلمان العربي، عضو مجلس النواب المصري، سعد الجمال، أنه “لن يتم السماح مطلقًا بتقسيم ليبيا مهما كانت التحديات”.

وأضاف الجمال، أن “الليبيين لن يسمحوا بتقسيم الوطن، ولن تنجر القوى الوطنية وراء التدخلات المشبوهة من الخارج، التي استغلت الصراع من أجل زعزعة الاستقرار في ليبيا”.

وأكمل الجمال، إن الشعب المصري مهموم بالقضية الليبية ويعول على جهود البرلمان الليبي ممثل الشعب الشرعي في لم الشمل.

