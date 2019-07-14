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هاشم يكشف لبوابة إفريقيا تفاصيل اليوم الثاني من اجتماعات النواب بالقاهرة

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اكد عضو مجلس النواب صالح هاشم ان البرلمانيين المجتمعين في القاهرة اليوم الاحد التقوا ممثلين عن مركز الدراسات الاستراتيجية المصري للتباحث حول الاوضاع في ليبيا من مختلف الجوانب .

وقال هاشم في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية ان الدور المصري في الاجتماعات التي بدأت امس السبت كان ايجابيا لتقريب وجهات النظر بين مختلف الاطراف مشددا على ان الجلسات كانت برئاسة الجانب الليبي .

واوضح هاشم ان النواب تباحثوا حول اشتباكات العاصمة طرابلس مؤكدين ان توقف الاشتباكات مرتهن  بخروج التشكيلات المسلحة من طرابلس وتسليم سلاحها او انضمامها للمؤسسات الشرعية .

ولفت هاشم الى ان مباحثات النواب ارتكزت على وحدة التراب الليبي وان مجلس النواب هو الممثل للشعب ولا يوجد حل سياسي الا بموافقة مجلس النواب كما جرى الاتفاق على مدنية الدولة ،مشيرا الى ان النواب سيختارون مدينة لعقد جلستهم القادمة مرجحا ان تكون غدامس او غات .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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