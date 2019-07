أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، أنها ” تنفد أي أخبار أو معلومات تشير إلى استعادة سيطرة الجيش على مدينة غريان وأن كل الأخبار والمعلومات المتداولة لا صحة لها إلى هذه اللحظة”.

وأكملت الشعبة، في بيان لها اليوم الأحد، أنه “في هذه اللحظات الحاسمة نُشدّد على كافة النشطاء والمدونين والإعلاميين وكافة الوكالات الإخبارية بعدم نشر أي خبر حتى التحري من صحته ، وندعو الجميع إلى التعاون في جمع الأخبار و التأكد من صحتها من خلال القنوات الشرعية “.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، إن “نشر مثل هذه الأخبار المغلوطة قد يكون سبباً في إرباك أي تحركاتٍ عسكريةٍ والتي تحمل جوانباً سرية علينا الالتزام بها لنجاح هذه التحركات وحفاظاً على سلامة الجنود”.

The post الجيش: لا صحة لاستعادة السيطرة على مدينة غريان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية