النهر الصناعي يعلن انتهاء الأزمة بمنظومة الحساونة

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، مساء الأحد، انفراج أزمة الكهرباء في حقول آبار المياه بمنظومة الحساونة سهل الجفارة، بعد أن قامت مجموعة مسلحة بقطع الكهرباء في الآبار لنحو يومين.

وكتب الجهاز بصفحته الرسمية في “فيسبوك”، “تم البدء بتشغيل مضخة بالحقل الشرقي لمباشرة تعبئة المسار الجنوبي وفق الشروط الهندسية المعتمدة في عمليات التعبئة بعد جهود بذلت من الأعيان والخيرين من أبناء الجنوب وتجاوب المواطنين الموجدين بمحطة الكهرباء”.

وكان الجهاز ذكر يوم الجمعة الماضي، أن المجموعة المسلحة قطعت التيار الكهربائي عن كافة الحقول (الشرقي، والجنوبي، والشمالي) للمطالبة بإعادة التيار الكهربائي لمناطق ومدن الجنوب بعد انقطاعه منذ أكثر من يومين، وبالعدالة في طرح الأحمال بين المدن كافة.

وأوضح الجهاز أن قطع التيار عن الحقول تسبب في توقف ضخ المياه من حقول الآبار وبالتالي انقطاع المياه يوم الجمعة عن مدينة طرابلس ومدن المنطقة الوسطى ومدينة الشويرف.

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