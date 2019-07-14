سرت تتعاون مع منظمة إنجليزية لإزالة الألغام

أكد عميد بلدية سرت مختار المعداني أن البلدية ستتعاون مع منظمة “هالو ترست” الإنجليزية المكلفة بإزالة الألغام والمخلفات من المدينة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المعداني الأحد، مع المدير الإقليمي مدير برنامج العمليات بالمنظمة “هالو ترست”، وفق ما أفادت البلدية بصفحتها في “فيسبوك”.

وأشار المعداني إلى أنه سيتم وضع آلية للتنسيق بين البلدية والمنظمة في خطة العمل المتعلقة بإزالة الألغام والأجسام الخطيرة جراء حرب تحرير سرت عام 2016 والمخلفات الحربية.

وأوضح مسؤول الإعلام بالبلدية محمد الأميل أن الاجتماع استعرض عمل المنظمة لأول مرة في سرت بهدف إزالة المخلفات الحربية والألغام، ووضع آلية لتدريب الشباب من خلال توفير فرص عمل لهم بالمنظمة حسب التخصصات المطلوبة.

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