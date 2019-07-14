نواب يشاركون في مؤتمر مستقبل ليبيا بالقاهرة

شارك أعضاء مجلس النواب المتواجدون في القاهرة، الأحد، في أعمال مؤتمر مستقبل ليبيا الذي جاء تحت عنوان “فرص وتحديات بناء الدولة الوطنية” بتنظيم المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وقال مجلس النواب في موقعه الإلكتروني، إن المؤتمر تناول عددا من المحاور حول مستقبل ليبيا والأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد من النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية، وسبل تحقيق الدولة الوطنية، إضافة إلى الأدوار الإقليمية والدولية وتأثيرها في الوضع الليبي.

ولفت المجلس إلى أن المؤتمر تضمن عددا من الأبحاث والدراسات والمعلومات والإحصائيات بمشاركة عدد من الخبراء في السياسة والأمن والاقتصاد.

وشارك أعضاء مجلس النواب في المؤتمر مع خبراء المركز الوطني المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية حول الأوضاع في ليبيا ومستقبل بناء الدولة الوطنية.

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