أكد المتحدث باسم البرلمان المصري الدكتور صلاح حسب الله، إن الأمن القومي المصري والليبي واحد.

وأكمل حسب الله، في تصريحات صحفية له، أن ” أي أزمة تمس الأشقاء الليبيين تشعر بها مصر وتبحث مع أشقائهم في ليبيا عن الحل.”

وأضاف حسب الله ، أن مصر تدعم استقرار ليبيا وتوحيد وتقوية مؤسساتها.

