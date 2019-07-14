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تسليم شاحنات إطفاء إلى بلدية غدامس

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سلّم رئيس الدعم المركزي- فرع تاجوراء، الأحد، عددا من الشاحنات التابعة لهيئة السلامة الوطنية، إلى بلدية غدامس.

وقالت الإدارة العامة للأمن المركزي- فرع تاجوراء، بصفحتها في “فيسبوك”، إن هذه الشاحنات كانت مسروقة وقام الفرع في المدة الماضية باسترجاعها، قبل أن يوجه وزير الداخلية المُفوض بحكومة الوفاق بتسليمها إلى بلدية غدامس.

وأضافت الإدارة أن رئيس الفرع سلّم الشاحنات المُجهزة بالكامل، إلى مدير أمن غدامس، ورئيس هيئة السلامة الوطنية غدامس، فيما قام رئيس الفرع بالتنسيق الأمني على الطريق العام لحين وصول الشاحنات إلى بلدية غدامس.

يشار إلى أن مدينة غدامس الأثرية تعرضت منذ نحو أسبوع لحريق ضخم أتى على نحو ألف شجرة نخيل، بينما واجهت سيارات الإطفاء صعوبة في الوصول إلى الحريق لضيق الشوارع، وعدم توفر خراطيم طويلة فيها.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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