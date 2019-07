تساءل عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، هل صحيح أن الاطراف الليبية المختلفة استغلت ببراعة المصالح الاجنبية المتنافسة وغير المنسقة في ليبيا ؟ ام ان الاطراف الدولية استغلت ببراعة الانانية الشخصية المقيتة للأطراف الليبية؟”.

وأضاف نصية، في تغريدة له عبر تويتر ، ” نحتاج الى مشروع وطني يرتكز على تبديد المخاوف وتلبية الطموحات في ظل دولة المؤسسات”.

