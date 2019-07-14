مصادر تكشف لـ218: خفايا ما يحدث في طرابلس وقصة السيارات المعتمة

كشفت مصادر خاصة، أن مسلحين قاموا بإضرام النيران في الحي الإسلامي في العاصمة طرابلس، وأقفلوا ا “كوبري العمال” في المنطقة، في محاولة منهم لدعوة الناس للخروج والاحتجاج.

ورجّحت المصادر في حديثها لـ218، أن المسلحين، كانوا يحاولون استدراج الغاضبين من تردّي الأوضاع في طرابلس بشكل عام، والداعمين للجيش الوطني.

وأشارت المصادر الخاصة، إلى وجود سيارات معتمة الزجاج تجول في المناطق بطرابلس، مع مسلحين لم يتعرّف عليهم أحد من المناطق التي تواجدوا فيها.

وحدّدت المصادر أن عملية إضرام النيران، قد تمت في الساعة 10:45 ليلاً، وأنها كانت تهدف إلى إلقاء القبض على بعض الرافضين لتردي الأوضاع، في الليل لا النهار، حتى لا تتافعل الحادثة وينكشف أمرها.

وبعد عملية إضرام النيران، بساعة ونصف تقريبًا، نشرت عدّة حسابات على الفيسبوك، موالية لحكومة الوفاق، أخبارًا تفيد، أنه تم القبض على 4 أشخاص، بتهمة التحريض للخروج في مظاهرات المؤيدة لعملية الجيش الوطني.

وأضافت هذه الحسابات أن عملية إلقاء القبض على الـ4، قد تمت بعد مراقبة لهم ورصد تحركاتهم.

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