إحتجاجات وإغلاق طرق بغرب طرابلس على إنقطاع الكهرباء لساعات طويلة

ليبيا – أعرب عدد من سكان غرب العاصمة طرابلس عن غضبهم من إستمرار إنقطاع التيار الكهربائي عنهم لساعات طويلة مع إرتفاع درجات الحرارة وإقتراب موجة حر أخرى .

ومساء اليوم الأحد تجددت الإحتجاجات بمنطقتي غوط الشعال والحي الإسلامي غرب طرابلس من قبل مواطنين غاضبين من إنقطاع التيار الكهربائي عنهم لساعات طويلة قاربت 20 ساعة .

ويوم أمس السبت أيضاً إحتج بعض المواطنين في ذات المناطق ومناطق أخرى لذات السبب وعبروا عن ذلك بإحراق الإطارات في الطرق وإغلاقها كما شهدت بعض محطات الوقود حوادث قتل نتيجة العراك بين المسلحين في ظل ما تشهده المحطات من إزدحام .

يشار إلى أن العاملين بمحطات التوزيع في جنوب وغرب طرابلس وغيرها كانوا قد أكدوا يوم الجمعة الماضية تعرضهم لتهديدات وضغوط من مسلحين تدفهم لعدم توزيع الأحمال عن مناطقهم ومدنهم مما قد يتسبب في إنهيار الشبكة بالكامل .

المرصد – متابعات

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