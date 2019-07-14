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عميد بلدية غريان ينفي استعادة قوات القيادة العامة السيطرة على المدينة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

نفى رئيس المجلس البلدي غريان، العميد يوسف بديري، ما أثير في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، حول سيطرة القوات التابعة للقيادة العامة على المدينة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المدينة مازالت تحت سيطرة حكومة الوفاق وما أثير شائعات تداولتها عملية الكرامة بعد طردها من المدينة».

وأكد بديري في بيان مساء الأحد، أن «علاقته بجيرانه من البلديات المحيطة به على أحسن ما يرام»، داعيًا «أعيان وحكماء و بلديات المناطق المجاورة إلى تحكيم صوت العقل ومنع أي نشاط يستهدف المساس بأمن وسلامة المدينة ومواطنيها».

 

وفي 26 يونيو الماضي أعلن الناطق باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق، العقيد محمد قنونو، أن «مدينة غريان تحت سيطرة قوات الوفاق بالكامل».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • الجيش الوطنى نفى هذه الشائعات لكنها تتعرض كل يوم لضربات جوية موجعة تستنزف الخوان المفسدين ومليشياتهم الارهابية وطالما انها تخت السيطرة النارية للجيش الوطنى وتصطاد جرذان جدد لابعادهم عن محاور القتال ظنا انهم فى غريان فى امان

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    • حتى وإن كانت شائعات هي في الحقيقة ترفع من معنوياتنا المنهارة. معنوياتنا كانت تعانق السماء لكن الآن تعانق الخراء

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