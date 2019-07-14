أولومبية ليبيا تطلق جائزة ‘الصيدلية الأولمبية’

في إطار سياستها لمحاربة تعاطي المنشطات أطلقت اللجنة الأولمبية الليبية مشروعها الجديد “جائزة الصيدلية الأولمبية ” والذي تشرف عليه اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات التابعة للاولمبية الليبية بالتعاون مع نقابة الصيادلة وكلية الطب البشري وكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.

وسيتم منح الجائزة مرتين في العام بحيث تُعطى كل ستة أشهر لإحدى الصيدليات التي ستلتزم بمنع توزيع أي أدوية تحتوي على مواد محظورة أو أدوية لها علاقة بالمنشطات إلا بوصفة طبية رسمية وعدم صرف هذه الأدوية بشكل عشوائي بلا وصفة طبية معتمدة ومختومة من احد إدارات المستشفيات الحكومية