النقابات الفنية المغربية تكرم الشاعر عبد الله منصور

قام اتحاد النقابات الفنية المغربية (بالمملكة المغربية ) بتكريم الفنان الشاعر الغنائي عبدالله منصور لمساهمته في اثراء الأغنية الليبية والعربية.

وولد الشاعر عبدالله محمد منصور السليماني في منطقة هراوة شرقي سرت في العام 1956 وكانت باكورة إنتاجه الشعري قصيدة « على ريح الهوى والشوق » من ألحان الفنان ناصف محمود ،و« قالوا عليك عيون جذابات » للفنان عزالدين محمدوتولى وظائف عدة في الدولة الليبية ومنها إدارة الإذاعة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون حيث فتح المجال أمام المبدعين وقدم تشجيعات مهمة للفنانين من كافة أرجاء ليبيا.

وبعد سيطرة المجلس العسكري بقيادة عبد الحليم بالحاج على طرابلس لجأ عبد الله منصور الى النيجر حيث وجد الترحاب من وزير الخارجية أنذاك محمد أبوالعزوم الذي ينتمي الى قبيلة أولاد سليمان بالنيجر، والذي وعده بالتأمين الكامل قبل أن يتخلى عنه ففي فبراير 2014 سلمت النيجر عبد الله منصور بصفته رئيس الأمن الداخلي في النظام الليبي السابق الى سلطات طرابلس وتعرض اثر ذلك للتعذيب في سجن الهضبة بأمر خاص من خالد الشريف ، وتوفيت زوجته خلال العام الماضي وهو وراء القضبان، ونادى فنانون وإعلاميون ومثقفون ليبيون بإطلاق سراحه والإفراج عنه.

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