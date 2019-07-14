” ثوار تاجوراء ” يدعو لإجتماع للمطالبة بتغيير مناصب في الرئاسي وإقالة لجنة الأزمة

ليبيا – كشف مايسمى بـ ” تجمع ثوار تاجوراء ” الذي يعتبر مضلة لعدد من الكتائب والقوات المتمركزة في المنطقة عن إجتماع عقد أمس الأحد ضم من وصفهم التجمع بـ ” كافة ابناء تاجوراء ” وخلص إلى عدة نقاط سيتم العمل عليها .

وكان أول ما أُتفق عليه هو دعوة من وصفوهم بـ ” أحرار المنطقة الغربية من أعيان وحكماء و بلديات ونشطاء ومؤسسات مجتمع مدني ” وذلك يوم السبت القادم الموافق 20 يوليو الجاري بمنطقة تاجوراء .

وأضاف ” تجمع ثوار تاجوراء ” إلى أن ماسيتم الإتفاق حوله في هذا الإجتماع هو ضرورة الدعوة العاجلة لفصل حكومة الوفاق عن المجلس الرئاسي لتكون الحكومة منفصلة عن المجلس .إضافة لتغيير لجنة الازمة التي يتولى رئاستها السراج وينوبه فيها وزيره للتعليم عثمان عبدالجليل .

كما سيطالب المجتمعون بتغيير بعض المناصب الحساسة بما يمكنهم من تجاوز الأزمة و دحر ما وصفه تجمع ” ثوار تاجوراء ” بـ العدوان إضافة لأي نقاط يرى إضافتها الحضور المجتمعون.

وأكد الحاضرون في هذا الإجتماع التحضيري بتاجوراء على أن هذه المطالب بالتغيير تصب في خانة دعم المجلس الرئاسي في مواجهة ما وصفه بـ “ العدوان ” وتحسين مستوى الخدمات و تحقيق الأستقرار المجتمعي تحت شعار ” مطلبنا التغيير للافضل”

وفي الختام ، طالب ” تجمع ثوار تاجوراء ” كافة شباب المحاور بدعم هذه المبادرة وفاءً لابنائنا المرابطين واحقاق لحقوق النازحين ، وذلك على حد تعبيره .

المرصد – متابعات

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