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مصادر تروي لأول مرة تفاصيل اللحظة الحاسمة لدخول طرابلس

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت مصادر مقربة من القيادة العامة للجيش الوطني، أن القوات المسلحة، أكملت تجهيزاتها العسكرية، للحظة الدخول لقلب العاصمة طرابلس، وتنتظر ساعة الصفر، للبدء في تنفيذ عملية الدخول، والتي يتم التجهيز لها منذ فترة.

وأوضحت المصادر لـ “اندبندنت عربية” أن القيادة العامة أنشات غرفة عمليات تضم وحدات من المُشاة وسلاح الجو، وأن التعزيزات العسكرية التي تحركت نحو مناطق جنوب طرابلس، تأتي في سياق التنسيق المُسبق لعملية الدخول للعاصمة.

وأشارت المصادر أن الأسبوع المقبل، ستشهد فيه طرابلس تقدّمًا كبير، للقوات المسلحة داخل طرابلس، بعد دراسة أمنية وضعها الجيش الوطني، لعملية الدخول رسميًا.

وكشفت المصادر المقربة من القيادة العامة، أن الدعم العسكري ومفارز من وحدات الجيش، التي وصلت مؤخرا جنوب طرابلس للقوات المسلحة، يأتي في إطار التجهيزات العسكرية لفتح محاور جديدة في اتجاه طرابلس، مع بدء العملية الأخيرة للدخول، التي ستكون بعد خطاب المشير خليفة حفتر، بإعلان دخول قوات الجيش الوطني لقلب العاصمة.

ورجّح خبراء عسكريين، أن العملية القادمة للجيش الوطني، ستكون شاملة، وستعتمد القوات المسلحة على توسيع رقعة القتال وفتح جبهات جديدة، وهُو الأمر الذي سيربك قوات الوفاق، ويجعلهم يعملون تأمين مواقعهم وأهمّها بالنسبة لهم مدينة غريان، التي ستكون عملية إرباك بالنسبة لهم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • واضح ان الانسحاب من غريان كان تكتيك متعمد لسحب المليشيات بعيدا عن محاور القتال فى غريان للحفاظ على مكسب معنوى لهم حتى لو كان بعيدا عن محاور القتال حيث ان الاحتفاظ بغريان تكلفته اعلى من الدخول الى مناطق فى قلب طرابلس اهم خاصة ان اهمية غريان كانت فى البداية لفتح محاور جدبدة ولكن مع تواصل جميع المحاور افقيا لم تعد لها نفس الاهمية والافضل استخدامها كمصيدة للمليشيات خطوط امدادها ابعد ويمكن اصطياد المزيد من التعزيزات القادمة اليها من محاور القتال المتقدمة واخلائها لصالح الجيش ورغم تاكد المليشيات من انها وقعت فى فخ الا انها لاتستطيع التراجع عنه بعد ان هولت له بعد ان هونت منه عندما دخل الجيش غريان فماذا ستقول اذا دخلها مرة اخرى فى الوقت المناسب

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