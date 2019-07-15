الإعلام الحربي: أخبار سيطرة الجيش على غريان لا صحة لها

أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني، أن الأخبار والمعلومات التي تشير إلى استعادة سيطرة القوات المسلحة على مدينة غريان، لا صحة لها إلى هذه اللحظة.

وشدّدت الشعبة على كافة النشطاء والمدونين والإعلاميين، وكافة الوكالات الإخبارية، بعدم نشر أي خبر حتى التحري من صحته، ودعت الجميع إلى التعاون في جمع الأخبار والتأكد من صحتها من خلال المواقع الرسمية.

ونوّهت شعبة الإعلام الحربي، على أنها ترصد كافة الأشخاص والجهات التي تقوم بنشر المعلومات لا مصادر رسمية لها، وستعمل على محاسبتهم على نشر الأخبار غير الصحيحة.

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