أزمة انقطاع الكهرباء تطال انتخابات المجالس البلدية

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، عن تمديدها استقبال ملفات المرشحين في منطقة الشرقية والقطرون، حتى يوم الخميس القادم الثامن عشر من يوليو، بسبب صعوبة اتمام اتمام مستندات الترشح وبسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي.

وأوضحت اللجنة أن تسليم الملفات ستتم بمقار اللجان الفرعية، بدءًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 4 مساءًا.

وفي وقت سابق، يوم أمس، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، عن انطلاق دورة تدريب المدربين الاساسيين على عملية الاقتراع والفرز والعد، في الشرقية والقطرون وتراغن.

وأشارت اللجنة أن الدورة التي تهدف للتجهيز للمرحلة الثانية من برنامجها، ستنتهي اليوم الاثنين، الموافق 15 يوليو.

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