الجيش الليبي يبدأ عملية عسكرية لاستعادة مدينة غريان

بدأ الجيش الليبي، مساء الأحد، عملية للسيطرة على مدينة غريان وذلك في عملية شاملة استهدفت مواقع الميليشيات وتمركزاتها بالمدينة، وفق مصدر عسكري.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“، مفضلًا عدم الكشف عن اسمه، إن ”العمليات العسكرية انطلقت من أكثر من محور في مدينة غريان، وأسفرت عن سيطرة قوات الجيش على عدة مناطق حيوية بالمدينة“.

ويشن الجيش الليبي منذ بداية الأسبوع الماضي غارات جوية مكثفة على تجمعات المليشيات ومخازن الأسلحة في ضواحي غريان وفي محاور القتال القريبة من وسط العاصمة طرابلس.

يذكر أن مدينة غريان دخلها الجيش الليبي سلميًا في نيسان/ أبريل الماضي، وقامت عدة عناصر مسلحة من داخلها بمساندة طائرات مسيرة تركية تتمركز بقاعدة معيتيقة بالسيطرة على المدينة منذ حوالي الشهر تقريبًا.

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