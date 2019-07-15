ملخص الطّقس في ليبيا ليوم الإثنين

بنغازي 14 يوليو 2019 (وال) –تشهد حالة الطقس اليوم الإثنين، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي، وتبقى مرتفعة على مصراتة وسرت والخليج، بينما تسجل ارتفاع على مناطق الشمال الشرقي وتبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

طقس مشمس والرياح متغيرة الاتجاه، إلى غربية فشمالية غربية نشطة معتدلة السرعة على المناطق الممتدة من رأس إجدير حتى طرابلس، وكذلك سهل الجفارة والجبل الغربي، بينما على الخليج وسرت ومصراتة تبقى جنوبية غربية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30 -37) درجة مئوية تصل في الدواخل ومصراتة وسرت والخليج إلى (41- 47) درجة مئوية

بن جواد – سهل بنغازي حتى إمساعد – جالو – مرادة

طقس مشمس إلى قليل السحب والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصـوى تتراوح ما بين (31 – 39) درجة مئوية أما على الدواخل فهي (42) درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

طقس مشمس والرياح جنوبية متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (42 – 47) درجة مئوية.

الكفرة – تازربو – السرير

طقس مشمس والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (41 – 44) درجة مئوية. (وال – بنغازي) رس/ رع

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