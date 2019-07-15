اللواء مادي: نجحنا في إنهاء المرحلة الاولى من العمليات العسكرية بنجاح ونعد للتحرك الأخير

ليبيا – قال قائد المنطقة العسكرية الغربية التابعة للجيش اللواء إدريس مادي إن القوات المسلحة نجحت في إنهاء المرحلة الأولى من العمليات والتي ركزت على استنزاف الميليشيات المسلحة ، لافتاً إلى أن القوات المسلحة تعكف على الإعداد والتحرك للمرحلة الأخيرة لتحرير طرابلس.

اللواء مادي أكد في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” أمس الأحد أن القوات المسلحة عازمة على تحرير البلاد من قبضة الميليشيات المسلحة والمرتزقة والجماعات الإرهابية.

وأشار قائد المنطقة العسكرية إلى أن قوات الجيش الوطني قادرة على دخول قلب طرابلس وتحريرها من قبضة المسلحين والإرهابيين ، منوّهاً إلى أن الأمر بحاجة لمراجعة الخطوات القادمة والتجهيز والاستفادة من الدروس السابقة.

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