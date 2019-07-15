إمغيب: النواب المنشقون في طرابلس لا يستطيعون تنفيذ أي وعد إلا بموافقة زعماء الميليشيات

ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إنه ليس ضد أي مبادرة أو محاولة من أي كان تسعى لحلحلة الأزمة الليبية ، مشيراً إلى أن زمن المبادرات والحلول التلفيقية ولى.

إمغيب لفت في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أمس الاثنين إلى أن جماعة برلمان طرابلس المنشق مثلهم مثل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لا يملكون أي قرار ولا يستطيعون تنفيذ أي وعد إلا بموافقة زعماء الميليشيات المسيطرة على العاصمة.

إمغيب أعرب عن اعتقاده بأن الهدف من إجتماع القاهرة لم يكن واضحاً أي أنه لم يقدم جدول أعمال واضحًا ، مشيراً إلى قناعته بأن الحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل دخول الجيش إلى طرابلس نوع من العبث الذي لا يجدي نفعًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية